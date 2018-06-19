Global bir makyaj markasının sonbaharda 40 ünlü manken ve oyuncuyla başlatacağı dünya çapındaki ‘İç ve dış güzellik’ kampanyasında Türkiye’den Tülin Şahin de yer alacak.

40 ÜNLÜ İSİM YER ALACAK

Sadece dış değil, iç güzelliğe de vurgu yapılacak olan kampanyada farklı millet ve kültürlerden 40 ünlü isim, kadınlara birbirlerini destekleyen pozitif mesajlar verecek. Şahin de kampanyada Türk - İslam medeniyetinin en önemli düşünce isimlerinden biri olan Mevlana’nın, “Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez” sözünü İngilizce söylediği videoyla yer alacak.

Daha önce Fashion TV tarafından 'En İyi Manken' ve 'En İyi Moda Programı' ödüllerini alan Tülin Şahin son olarak iki ödülü aynı anda aldı.

"KADINLARIN DOĞUŞTAN GÜÇLÜ OLDUĞUNA İNANIYORUM"



Kadınlar için dünya çapında yapılacak olan bir kampanyada Türkiye’den tek kişi olmanın gurur verici olduğunu ifade eden 37 yaşındaki manken, “Kadınların zaten doğuştan güçlü olduğuna inanıyorum. Bunun dışında birbirimize ilham olmamız ve motive etmemiz çok önemli. Mevlana’nın bu sözünü çok seviyorum ve hem beni hem de ülkemi temsil ettiğini düşünüyorum. Böyle bir kampanyaya seçilmek gurur verici. Mevlana’nın sözleriyle dünyanın dört bir yanındaki kadınlara ilham olabilmek daha büyük bir onur” diye konuştu.



Şahin uluslararası arenada Türkiye’nin uluslararası üne sahip gelmiş geçmiş en başarılı süpermodeli" olarak biliniyor.

1 MİLYON EUROYA SİGORTALANACAK



Sonbaharda başlayacak olan kampanyaya katılan 40 ünlü isim gibi Tülin Şahin’in de yüzü ve elleri marka tarafından 1 milyon euroya (5 milyon 480 bin TL) sigortalanacak.