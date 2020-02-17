Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile podyumda

Kızı Siena Leyla’yı kasım ayında kucağına alan Tülin Şahin podyumlara geri döndü. Londra Moda Haftası'nda düzenlenen defilede boy gösteren Şahin'e kızı Siena Leyla eşlik etti.

"EN GENÇ SÜPERMODEL"



O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şahin videonun altına, "Dünyanın en genç süpermodeli bugün Londra moda haftasında podyuma çıktı. Nasıl heyecanlıydım anlatamam Çok özel bir an oldu" notunu yazdı.



Şahin anne olmadan kısa bir süre önce Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da podyuma çıktı

59 kilo ile hamile kalıp 73 kilo ile doğuma giren ve 63 kiloya düşen 40 yaşındaki manken Londra'daki defile öncesi "Zayıflamak için hiç acele etmiyorum. Yavaş yavaş 12 kilo daha vereceğim" demişti.