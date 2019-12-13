Tülin Şahin: Leyla'nın 40'ı çıktı, ben 40 oldum

Model ve sunucu Tülin Şahin, geçen nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu. Kasım ayında kızı Siena Leyla'yı dünyaya getiren Şahin, bebeğinin '40 fotoğrafı'nı paylaştı.

Kızının 40'ının çıktığı gün kendisi de 40 yaşına giren Şahin, kızına sarıldığı fotoğrafın altına, "Günaydın anne! Doğum günün kutlu olsun... Bugün ikimiz için de özel... Onun bugün 40’ı çıktı. Ben bugün 40 oldum!" notunu düştü.

Şahin ilk aile fotoğrafını da "Anne ben kameraya bakmayacağım" notuyla yayınlamıştı.