Tülin Şahin: Modeller sessiz oyuncu

Daha önce top modellerin hayatlarını mercek altına alan özel bir belgesele konu olan, dünyanın en iyi ve en güzel 50 topmodeli arasında gösterilen model ve sunucu Tülin Şahin, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK HEDİYESİ"

Kısa süre önce anne olan ünlü model, geride bıraktığımız yılın kendisi için nasıl geçtiği sorusunu “2019 bana dünyanın en büyük hediyesini, kızım Siena’yı verdi” diye yanıtladı.



Pedro de Noronha ve Tülin Şahin'in kızları Siena Leyla kasım ayında dünyaya geldi

"FARKLI BİR KARAKTERİ KONUŞMADAN SUNUYORUZ"

Şahin, “Önceden modeller ön plandaydı, şimdi ise oyuncular daha çok konuşuluyor. Neden sizce?” sorusuyla ilgili şunları söyledi: “Çünkü ülkemizde diziler çok ön planda. Yıllardır bana da ‘Niye oyunculuk yapmıyorsun’ diye soruyorlar. Kendimi model olarak geliştirdim. Modeller de sessiz oyuncu. Biz de podyumda rol yapıyoruz. Her defilede farklı bir karakteri konuşmadan sunuyoruz seyirciye.”