Tülin Şahin: Ülkemle gurur duyuyorum

Dünyaca ünlü Çek model Petra Nemcova’nın vakfı All Hands and Hearts’ın önceki akşam internetten yapılan canlı yayınına, akademisyenler, profesörler, araştırmacılar ve doktorların yanı sıra sanatçılar ve ünlü modeller katıldı. Isabeli Fontana, Blanca Padilla, Olga Kurylenko’nın yanı sıra Türkiye adına da Tülin Şahin konuk oldu.



Hürriyet’in haberine göre, yaklaşık üç saat süren yayında dünyaca ünlü katılımcılar, ‘yeni normal’ ve ‘yeni dünya’ hakkındaki görüşlerini dile getirdi. “Yeni dünya için dileğiniz nedir?” sorusuna Şahin “Umarım farkındalığı artmış yeni bir dünya ile tanışırız. Şu an eskisinden daha çok birleşmiş durumdayız. Bu olay bizi din, dil, ırk ayrımı olmadan, çok güzel birleştirdi. Birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anladık” cevabını verdi.



"TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR"

Şahin bu dönemde Türkiye’nin birçok ülkeye yardımda bulunduğunu belirtti: “Ülkemle gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Hem bu süreci çok iyi yönetiyorlar hem de tüm dünyaya medikal desteklerinin yanı sıra sevgilerini ve iyi dileklerini gönderiyor. Ülkemizin her birimi bu salgın için canla, başla, bir bütün halinde mücadele ederek, tüm dünyaya örnek oluyor.”