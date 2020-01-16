Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, Siena Leyla ile alışverişte

Ünlü manken Tülin Şahin önceki akşam Portekizli eşi Pedro de Noronha ve 3 ay önce dünyaya gelen minik kızı Siena Leyla ile Etiler Akmerkez’deydi. Bebek bezi ve bebek bakım ürünleri alan çift, objektiflere kızlarıyla birlikte poz verdi.

"MUHTEŞEM BİR ANNE"

İlk kez muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pedro de Noronha heyecanlıydı. Türkçe dersi aldığını söyleyen Noronha, “Eşiniz veya Türkiye hakkında ne söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Türkiye’yi çok seviyorum. Eşim de muhteşem, harika bir anne.

