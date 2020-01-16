Tülin Şahin ve Pedro de Noronha, Siena Leyla ile alışverişte

Manken Tülin Şahin ile eşi Pedro de Noronha, 3 aylık kızları Siena Leyla ile alışveriş yaparken görüntülendi.

Untitled-2.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tülin Şahin'den doğum günü sorusu: Siz kendinize hangi tarihi seçerdiniz böyle bir durumda?

Tülin Şahin'den doğum günü sorusu: Siz kendinize hangi tarihi seçerdiniz böyle bir durumda?

Tülin Şahin: Bebeğim bana daha şimdiden sabrı öğretiyor

Tülin Şahin: Bebeğim bana daha şimdiden sabrı öğretiyor

Ünlü manken Tülin Şahin önceki akşam Portekizli eşi Pedro de Noronha ve 3 ay önce dünyaya gelen minik kızı Siena Leyla ile Etiler Akmerkez’deydi. Bebek bezi ve bebek bakım ürünleri alan çift, objektiflere kızlarıyla birlikte poz verdi.

"MUHTEŞEM BİR ANNE"

İlk kez muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pedro de Noronha heyecanlıydı. Türkçe dersi aldığını söyleyen Noronha, “Eşiniz veya Türkiye hakkında ne söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Türkiye’yi çok seviyorum. Eşim de muhteşem, harika bir anne. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...