Tülin Şahin'den doğum günü sorusu: Siz kendinize hangi tarihi seçerdiniz böyle bir durumda?

Hamilelik sürecinde olduğu kadar, doğum sonrasında da sosyal medyada takipçileriyle paylaşımlarda bulunan Tülin Şahin, kasım ayında kucağına aldığı kızı Siena Leyla’nın 40’ını çıkardı.

YENİDEN DOĞUŞ 1980



Kızının 40’ının çıktığı gün kendisi de 40 yaşına giren Şahin, kızına sarıldığı fotoğrafın altına, "Günaydın anne, doğum günün kutlu olsun. Bugün ikimiz için de özel. Ben bugün 40 oldum, onun bugün kırkı çıktı" paylaşımını yaptı. Şahin, kızının ağzından yazdığı cümlelerle yaşıyla ilgili yaşanan kafa karışıklığını açıklığa kavuşturdu.



Şahin dün yaptığı paylaşımın altına "Anne, soruyorlar 39 mu 40 mısın? Kimlik 13.12.1979. Hayata yeniden merhaba demem 1980. Ben sadece Siena kadar yani 40 günlük bebek iken annem ve babam ile bir trafik kazası geçiriyoruz. Ve ben yaşam mücadelesi veriyorum. Bu yüzden benim anneme göre yaşama yeniden merhaba demem 1980. Yeniden doğuş. Peki siz kendinize hangi tarihi seçerdiniz böyle bir durumda?" yazdı.



Geçen nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile dünyaevine giren Tülin Şahin, 4 kasımda kızı Siena Leyla'yı kucağına aldı. Şahin kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından "Allah’ım kelimeler yetersiz" notuyla paylaştı ve ekledi: Hoşgeldin Siena Leyla.