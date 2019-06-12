Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile yaklaşık 2 ay önce Portekiz’de evlenen ve geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı emzik fotoğrafıyla bebek müjdesi veren ünlü top model Tülin Şahin, ilk hamile fotoğrafını da yine sosyal medyadan paylaştı. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle balayını erteleyen 38 yaşındaki Şahin paylaşımının altına şu notu düştü:

Tülin Şahin kız bebek bekliyor.

"30 DAKİKA YÜZMENİN FAYDALARI"



Bugün ilk defa birlikte yüzdük. Doktorların önerisiyle; Hamilelikte her gün 30 dk yüzmenin faydaları; Bulantı ve kusmalara iyi gelir, krampları çözer, sırt ağrılarını giderir, sakinleştirir.

"HAMİLELİKTE SPOR AMAÇLI"

Formda kalmanızı sağlar, hem size hem bebeğe iyi gelecektir. Yüzme sonrası daha iyi uyursunuz Denize gitmeye fırsat, imkan yoksa bu havuz önerisi hamilelikte spor amaçlı paylaşılmıştır.