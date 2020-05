Tülin Şahin: Her kadın anne olacak diye bir şey yok

Ünlü model ve sunucu Tülin Şahin, 2019’da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendi ve altı ay önce kızı Siena Leyla’yı dünyaya getirdi.



Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Şahin, “Anne, dünyanın en kısa ama en derin kelimesidir. Anlatılmaz, yaşanır. Fakat bunu söylerken de farklı sebeplerden anne olamayan kadınları da atlamamak gerekir. Her kadın anne olacak diye bir şey yok. Çünkü her kadın zaten anaç ruhludur” dedi.



Kariyeri ve anneliği arasındaki dengeyi nasıl oluşturduğunu açıklarken şunları söyledi: “Programlı yaşayan biriyseniz hiçbir şey zor değil. Her şeyi gözünüzde büyütüyorsanız yaşamınızı zorlaştırırsınız. Kaldı ki hamilelik bir hastalık değil. Sağlık sorununuz olmadığı sürece çalışabilirsiniz. Doğum sonrasında da destek alarak çalışabilirsiniz. Ayrıca tüm dünya kadın-erkek eşitliğinden bahsederken çocuk sahibi olmanın bütün sorumluluğu anneye yüklenemez.”



Annelikte en büyük yardımcısının eşi olduğunu söyleyen Şahin, “Onun dışında kendi kendime yetebilen bir kadınım. Çok yakın arkadaşlarım da destek oluyor, sağ olsunlar” diye konuştu.



Şahin, anne olacak kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:



“Lütfen panik, stres yapmayın! Etrafınızın yapmasına da izin vermeyin. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sadece doktorunuzu dinleyin ve bu konuda bol bol kitap okuyun. Annelik içgüdüsüyle her şey akıyor zaten. Mutlaka anda kalın ve bebeğinizle geçirdiğiniz günleri doyasıya yaşayın.”