Tulumba tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? (Tulumba tatlısı tarifi)

Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği Türk tatlısıdır.

TULUMBA TATLISI TARİFİ

Gerekli olan malzemeler

Hamuru için



- 3 su bardağı su

- 2 buçuk su bardağı un

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı şeker

- 1 yemek kaşığı nişasta

- 2 buçuk yemek kaşığı irmik

- 4 adet yumurta

Şerbeti için



- 3 su bardağı şeker

- 2 buçuk su bardağı su

- yarım limon suyu

YAPILIŞI

Şerbeti için

- İlk olarak şekerle birlikte su kaynatılarak şerbet hazırlanır.

- Şerbet kaynadıktan sonra limon suyu katılır. Ve sonrasında şerbet yaklaşık bir saate yakın haşlanır.

Hamuru için



- 3 bardak su ve, 2 yemek kaşı kadar tereyağı tencereye koyulur.

- Su haşlanmaya başladıktan sonra yavaş yavaş un kaynayan suya ilave edelir ve sürekli karıştırılır.

- 1 yemek kaşığı şekeri unla beraber katılır, hamur kıvama geldikten sonra da ocağın altı kapatılır ve bir süre bu şekilde karıştırılır.

- Pişen hamur soğumaya bırakılır.

- Soğuyan hamur yoğurulur.

- Kıvam alan hamura önceden bir kapta kırılmış yumurtalar ilave edilir.

- İrmik ve nişasta katılır ve yoğrulmaya devam edilir.

- Hamur hazır olduktan sonra krema torbasına katışlır.

- Daha sonra kızartmak için derin bir tava ya da tencereye1 litre sıvı yağ katılır.

- Tulumbalara şekil verildikten sonra tulumbalar soğuk yağa katılır ve en son ocağın altı açılır.

- Son olarak kızarmış tulumbalar soğuk şerbete katılır.



