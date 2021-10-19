Tulumba tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? (Tulumba tatlısı tarifi)

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 11:40
Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği Türk tatlısıdır.
TULUMBA TATLISI TARİFİ
Gerekli olan malzemeler
Hamuru için
- 3 su bardağı su
- 2 buçuk su bardağı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 2 buçuk yemek kaşığı irmik
- 4 adet yumurta
Şerbeti için
- 3 su bardağı şeker
- 2 buçuk su bardağı su
- yarım limon suyu
YAPILIŞI
Şerbeti için
- İlk olarak şekerle birlikte su kaynatılarak şerbet hazırlanır.
- Şerbet kaynadıktan sonra limon suyu katılır. Ve sonrasında şerbet yaklaşık bir saate yakın haşlanır.
Hamuru için
- 3 bardak su ve, 2 yemek kaşı kadar tereyağı tencereye koyulur.
- Su haşlanmaya başladıktan sonra yavaş yavaş un kaynayan suya ilave edelir ve sürekli karıştırılır.
- 1 yemek kaşığı şekeri unla beraber katılır, hamur kıvama geldikten sonra da ocağın altı kapatılır ve bir süre bu şekilde karıştırılır.
- Pişen hamur soğumaya bırakılır.
- Soğuyan hamur yoğurulur.
- Kıvam alan hamura önceden bir kapta kırılmış yumurtalar ilave edilir.
- İrmik ve nişasta katılır ve yoğrulmaya devam edilir.
- Hamur hazır olduktan sonra krema torbasına katışlır.
- Daha sonra kızartmak için derin bir tava ya da tencereye1 litre sıvı yağ katılır.
- Tulumbalara şekil verildikten sonra tulumbalar soğuk yağa katılır ve en son ocağın altı açılır.
- Son olarak kızarmış tulumbalar soğuk şerbete katılır.