İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Seyhan Şaşko ve Tuncay Şanlı'nın avukatından açıklama

Geçtiğimiz günlerde spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenen Tuncay Şanlı’nın hamile sevgilisi Melis Sayım'ı aldattığı iddia edilmişti. İhanet iddiaları karşısında sessizliğini bozan Şanlı, "İhanet söz konusu değil. Melis Sayım eski sevgilim, bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için üzerime düşen her şeyi yaptım-yapacağım" açıklamasını yapmıştı.

Tuncay Şanlı ile Seyhan Şaşko ilk kez el ele görüntülendi.

"ALLAH SENİ HEP GÜLDÜRSÜN"



9 aylık hamile olan Melis Sayım bugün doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Sayım, oğluna Ömer adını verdi.

Tuncay Şanlı'nın oğlu Ömer

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Seren Serengil bu fotoğrafı "Allah seni hep güldürsün annenle babanla geçireceğin mutlu bir ömrün olsun hoş geldin Ömercim" notuyla paylaştı.