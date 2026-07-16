TÜRGEV’in 15 Temmuz programında duygusal anlar

ŞEHİTLER MİNNET VE DUALARLA ANILDI

Ardından gerçekleştirilen "Vatan Sevgisi İmandandır" Şiir Gecesi'nde ise 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Milli irade, şahadet şuuru, bayrak sevgisi ve bağımsızlık mücadelesini anlatan şiirlerin seslendirildiği programda, kahraman gazilerin fedakarlığı da saygıyla yad edildi.

OKUNAN ŞİİRLERLE DİRENİŞ DESTANI BİR KEZ DAHA YAŞATILDI

Programda seslendirilen eserler ve okunan şiirler, 15 Temmuz gecesi milletin cesaretiyle kararlılığıyla yazdığı direniş destanını bir kez daha yaşattı.