TÜRGEV’in 15 Temmuz programında duygusal anlar
16.07.2026 16:59
TÜRGEV, kuruluşundan bu yana eğitim faaliyetlerini milli ve manevi değerler ekseninde sürdürüyor.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında Konya'da anma gecesi düzenledi.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) bünyesinde faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikası (GİF) öğrencileri tarafından hazırlanan programda, 15 Temmuz gecesi milletin bağımsızlığına, devletine ve milli iradesine sahip çıkışı yeniden hatırlandı.
Güzel İşler Fabrikası öğrencileriyle, şehitlerin şiir, müzik ve dualarla anıldığı programda, milli hafızanın genç nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.
Program, gitar ve ney eşliğinde düzenlenen "Bir Ses Bir Nefes" müzik konseri ile başladı. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve istiklal ruhunu anlatan eserlerin seslendirildiği konserde katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.
TÜRGEV, her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği programlarla milli hafızayı canlı tutuyor.
ŞEHİTLER MİNNET VE DUALARLA ANILDI
Ardından gerçekleştirilen "Vatan Sevgisi İmandandır" Şiir Gecesi'nde ise 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı.
Milli irade, şahadet şuuru, bayrak sevgisi ve bağımsızlık mücadelesini anlatan şiirlerin seslendirildiği programda, kahraman gazilerin fedakarlığı da saygıyla yad edildi.
OKUNAN ŞİİRLERLE DİRENİŞ DESTANI BİR KEZ DAHA YAŞATILDI
Programda seslendirilen eserler ve okunan şiirler, 15 Temmuz gecesi milletin cesaretiyle kararlılığıyla yazdığı direniş destanını bir kez daha yaşattı.