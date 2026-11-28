"ERZURUM - KARS ARASINDA 14 SEFER DÜZENLENECEK"

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezonda hafta sonları karşılıklı sefer yapacağını belirten Uraloğlu, Erzurum-Kars yönünde cumartesi, Kars-Erzurum yönünde ise pazar günleri tren seferleri düzenleneceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergahlarında toplam 14 sefer gerçekleştireceğiz. Erzurum'dan Kars'a seferlerimiz 26 Aralık 2026 ile 6 Şubat 2027 tarihleri arasında cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a ise 27 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında pazar günleri saat 09.30'da hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yeni sezon biletlerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, yolcuların biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebileceğini ifade ederek, "Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Trenimizle yolcularımıza Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını keşfetme imkanı sunarken bölgenin turizm hareketliliğine de katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

“14 BİN 550 YOLCUMUZU AĞIRLADIK”

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin ilk kez 2023 yılında seferlerine başladığını belirten Bakan Uraloğlu, "2023 yılından bu yana düzenlediğimiz seferlerde 14 bin 550 yolcumuzu ağırladık. Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunduğumuz trenimizle yeni sezonda da yolcularımıza keyifli bir seyahat deneyimi yaşatacağız" ifadelerini kullandı.