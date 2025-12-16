Türk Diline Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

UNESCO, 15 ARALIK’I “DÜNYA TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ” İLAN ETTİ

Ersoy konuşmasında, UNESCO’nun “15 Aralık” tarihini Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan ettiğini de duyurdu. Bu kararın, Türk dilinin ve Türk dillerinin ortak bir kültürel miras olarak uluslararası düzeyde kabul edilmesini sağladığını söyledi.

Bakan Ersoy, bu adımın Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk devletlerinin ortak iradesiyle yürütülen güçlü bir diplomatik başarı olduğunu belirterek, “Türk dillerinin, kadim medeniyetimizin temel unsurlarından biri olduğu artık dünya tarafından da resmi biçimde teyit edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı, 1893 yılında Orhun Yazıtları’nı bilim dünyasına kazandıran Vilhelm Thomsen’in o büyük keşfine atıfla 15 Aralık tarihine anlamlı bir vurgu yapmaktadır. Bu tarih, Türkçenin köklü geçmişinin ve tarihsel sürekliliğinin sembolüdür. Kararın Türk dünyasının kadim kültür merkezlerinden Semerkant’ta açıklanmış olması ise bu adımın kültürel bütünlüğümüzle ne kadar uyumlu olduğunun güçlü bir göstergesidir” dedi.

Dilin bir milletin hem hafızası hem de kalbi olduğunu belirten Ersoy, düşüncelerin, duyguların, kültürün ve tarih bilincinin dil aracılığıyla geleceğe taşındığını söyledi.

“DİLİNİ KORUYAN ÖZ BENLİĞİNİ YAŞATIR”

Türk Dil Kurumunun da dilimizin; bilim, sanat, iletişim ve teknoloji gibi geniş alanlarda güçlenmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, Türkçenin günlük yaşamda ve sosyal medyada özenle kullanılmasının önemli olduğunu “Dilini koruyan, öz benliğini yaşatır; diline değer veren ise milletinin onuruna ve geleceğine sahip çıkar” diye vurguladı.

"BU ÖDÜLLER TEŞEKKÜRDEN ÖTE VEFA BORCU"

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, törende yaptığı konuşmada, her yıl verilen Türk Diline Hizmet Ödülleri'nin sadece bir teşekkür değil, aynı zamanda bir vefa borcunun ifadesi olduğunu belirtti.

Mert, bu yıl da Türkçenin gelişimine, bilim, sanat ve teknoloji yoluyla katkı sunan kıymetli şahsiyetleri ve kurumları onurlandırmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Konuşmaların ardından, 2025 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri, alanlarında yaptıkları özgün çalışmalarla Türkçe'ye katkı sunan isimlere takdim edildi.