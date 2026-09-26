Türk dizileri dünyaya açılan kapımız oldu
26.09.2026 13:40
"Zincirleme Reaksiyon", Seda Öğretir moderatörlüğünde izleyiciyle buluşuyor.
Her cuma izleyici ile buluşan Zincirleme Reaksiyon, bu bölümde Türkiye’nin ürünlerini ve kültürel mirasını dünyaya nasıl anlattığını ele aldı.
Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarını ele alan Zincirleme Reaksiyon'un son bölümünde; Türkiye'ye ait değerler konuşuldu. Programın konuğu eski İstanbul Rehberler Odası Başkanı Prof. Dr. Sedat Bornovalı, kayısıdan incire, tarhanadan şalgama uzanan zenginliğin tek tek ürünler olarak sunulduğunu; oysa hepsinin daha geniş bir kültürün parçası olduğunu söyledi.
Türk misafirperverliğinin tanıtımda bazen bir kısır döngüye dönüştüğünü belirten Bornovalı, “Hep karşı tarafın istediğini sunuyoruz. Karşı taraf da kebabın ötesini bilmiyor. Biz de ona hep kebap verince ileriye geçemiyoruz. Biraz cesur davranmak lazım” dedi.
Bir bölgenin yalnızca yemeğiyle değil, sokakları ve görünümüyle de bir bütün olarak anlatılması gerektiğini vurgulayan Bornovalı, “Kendi beğendiğimiz, cımbızla aldığımız sevimli şeyleri tanıtmaya çalışıyoruz. Ama bu, Türkiye’nin hak ettiği gerçek bütünü sunmamızı sağlamıyor” ifadelerini kullandı.
"Zincirleme Reaksiyon" her cuma NTV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Göbeklitepe’ye yönelik ilginin yıllar içinde nasıl değiştiğini de anlatan Bornovalı, geçmişte bir gezi için 20 kişiyi toplamakta zorlandıklarını, bugün ise 70 kişinin bekleme listesinde kaldığını söyledi. Bu gelişmeyi, “Bir şeyleri beceriyoruz anlaşıldığı kadarıyla. Dünya liginde oynuyoruz; sadece farklı kulvarlarda da oynamamız gerekiyor” sözleriyle değerlendirdi.
Türk dizilerini de Türkiye’nin dünyaya ulaşmasında güçlü bir örnek olarak gösteren Bornovalı, başlangıçta yerel bir üretim olan dizilerin İskoçya’dan Güney Afrika’ya kadar ilgi gördüğünü belirtti. Turizmde kalıcı bir hizmet ağı kurulmasının önemine dikkat çekerek, “Yerli turizmde sürekli bir akış sağlayabilirsek düzgün lokantalar da açılır. Hizmetin arzı oluştuğunda, elimizdeki güzellikleri çok daha rahat programa koyarız” dedi.