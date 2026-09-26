Türk dizileri dünyaya açılan kapımız oldu

Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarını ele alan Zincirleme Reaksiyon'un son bölümünde; Türkiye 'ye ait değerler konuşuldu. Programın konuğu eski İstanbul Rehberler Odası Başkanı Prof. Dr. Sedat Bornovalı, kayısıdan incire, tarhanadan şalgama uzanan zenginliğin tek tek ürünler olarak sunulduğunu; oysa hepsinin daha geniş bir kültürün parçası olduğunu söyledi.

Türk misafirperverliğinin tanıtımda bazen bir kısır döngüye dönüştüğünü belirten Bornovalı, “Hep karşı tarafın istediğini sunuyoruz. Karşı taraf da kebabın ötesini bilmiyor. Biz de ona hep kebap verince ileriye geçemiyoruz. Biraz cesur davranmak lazım” dedi.

Bir bölgenin yalnızca yemeğiyle değil, sokakları ve görünümüyle de bir bütün olarak anlatılması gerektiğini vurgulayan Bornovalı, “Kendi beğendiğimiz, cımbızla aldığımız sevimli şeyleri tanıtmaya çalışıyoruz. Ama bu, Türkiye’nin hak ettiği gerçek bütünü sunmamızı sağlamıyor” ifadelerini kullandı.