İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kara Sevda Uluslararası Emmy Ödülü alan ilk Türk dizisi oldu

Fas’ta geçtiğimiz hafta yapılan ölçümlere göre, üç Türk dizisi ‘En Çok İzlenenler’ listesinde ilk üç sırayı aldı.

Fas merkezli Maroc Metre şirketinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde televizyon seyircilerine yönelik yapılan ölçümler sonucunda, ‘Beni Affet’ birinci sırayı alırken, ‘Kara Sevda’ ikinci, üçüncü sırada ise ‘Asla Vazgeçmem’ yer aldı.

Açıklamada, ‘Beni Affet’in Maroc 2 televizyonu izleyicileri tarafından en çok tercih edilen dizi olduğu belirtildi. 9-15 Mayıs tarihlerinde yapılan listede, Murat Danacı, Şeyma Korkmaz ve Tolga Akman’ın başrolünü paylaştığı ‘Beni Affet’in 6.5 milyon kişi tarafından izlendiği kaydedildi.

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün oynadığı ‘Kara Sevda’yı 4.5 milyon, Tolgahan Sayışman ile Amine Gülşe’nin ‘Asla Vazgeçmem’ projesini ise 4 milyon 400 bin kişinin izlediği belirtildi.

