Türk DJ Ümmet Özcan, Koreli şarkıcı Kim Hyoyeon ile yayınladıkları ‘’Sober’’ ile dünya listelerinde en üst sıraya oturdu.
Ümmet Özcan Hyo’nun deneyiminde sadece elektronik sesler kullanmayıp gerçek enstrümanlara da yer verdi.
Single iTunes’da 9 ülkede 1. sıraya yerleşip, YouTube’da ise 1 milyonu aşkın izlenme sayısıyla kısa süre içersinde büyük ses getirdi.
Üç versiyon olarak yayınlanan single’ın İngilizce versiyonundaki klibinde kadın dayanışması, kendinle barışık olmak ve feminizm notaları bulunurken, Hyo kıyafetleri ve cesur danslarıyla dikkat çekiyor.
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