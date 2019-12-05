Türk kahvesi atağı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, su ve inancın kenti olarak bilinen 2 bin yıllık Hierapolis Antik Kenti ile UNESCO kültürel miras listesinde bulunan Türk kahvesini tanıtmak için atağa geçecek.

TANITIM ATAĞI



Önümüzdeki yıl İtalya'nın Floransa ve Güney Kore'nin Seul şehirlerinde Türk kahvesi ve Hierapolis sergisi açılacak. Söz konusu sergilerin açılmasının ardından tanıtım atağına Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Troya ve Efes Antik kentiyle birlikte Mevlevi Sema töreninin de sergilerinin açılmasıyla devam edilmesi planlanıyor.

180 MİLYON DOLARLIK TANITIM



Gelecek yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının da devreye girmesiyle 180 milyon dolar bütçeyle tanıtım yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tanıtma Ajansı'nın devreye girmesiyle 2020'de tanıtım yapılan ülke sayısının 3'ten 18'e çıkaracaklarını söyledi.



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