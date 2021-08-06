Türk kahvesinin tarihi 7 şehirde çekilen belgeselle ABD'de anlatılacak

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde gösterime girmesi planlanan "Anadolu'nun Türk Kahveleri Öyküleri" (Turkish Coffee Tales of Anatolia) belgeselinin New York, Washington, Boston, Los Angeles, Las Vegas ve San Francisco gibi başlıca şehirlerde mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin sanat gösterileriyle tanıtımı yapılacak.



Sosyal medyadan da tanıtımı gerçekleştirilecek belgeselin, Mardin'de dibek, Şanlıurfa'da mırra, Gaziantep'te menengiç, Karabük'te safranlı, Nevşehir'de közde, Ankara'da kumda, İzmir'de damla sakızlı ve İstanbul'da geleneksel Türk kahvesi üzerine çekimleri yapıldı.



Yaklaşık 1 saat uzunluğundaki belgeselle Türk kahvesinin sunum ve hikayelerinin yabancı toplumlara etkili şekilde anlatılması amaçlanıyor.



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