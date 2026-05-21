Türk televizyon tarihinde bir devrin sonu. Arka Sokaklar 20 yıl sonra final yapıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceralarını konu eden dizinin takipçileri final iddiaları sonrası tepki gösterdi. “Arka Sokaklar bitmesin”, “Senelerdir devam ettiğini bilmek güvende hissettiriyordu” gibi yorumlar geldi.

Kanal D 'den henüz resmi bir açıklama gelmezken, Arka Sokaklar'ın yeni sezonda devam edip etmeyeceği eylül ayında netleşecek.

Mayıs 2026 itibariyle 750 bölüme ulaşan Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar boyunca pek çok oyuncu rol aldı ve birbirinden farklı konular işlendi.