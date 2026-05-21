Türk televizyon tarihinde bir devrin sonu. Arka Sokaklar 20 yıl sonra final yapıyor
21.05.2026 09:17
Arka Sokaklar'da Zafer Ergin Rıza Soylu'ya, Şevket Çoruh Mesut Güneri'ye, Özgür Ozan ise Hüsnü Çoban karakterine hayat veriyor.
2006 yılından bu yana her cuma izleyiciyle buluşan ve 20 yıldır ekran macerasını sürdüren "Arka Sokaklar" dizisinin final yapacağı iddia edildi.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlardan biri olan Arka Sokaklar ile ilgili iddia sosyal medyada gündem oldu. 2006 yılında ekran macerasına başlayan ve 20 yıldır cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın final yapacağı öne sürüldü.
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Arka Sokaklar'ın 21'inci sezon hazırlıklarının durduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Türker İnanoğlu yapımcılığından başlayan Arka Sokaklar, televizyon tarihinin en uzun soluklu işlerinden biri olarak tarihe geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceralarını konu eden dizinin takipçileri final iddiaları sonrası tepki gösterdi. “Arka Sokaklar bitmesin”, “Senelerdir devam ettiğini bilmek güvende hissettiriyordu” gibi yorumlar geldi.
Kanal D'den henüz resmi bir açıklama gelmezken, Arka Sokaklar'ın yeni sezonda devam edip etmeyeceği eylül ayında netleşecek.
Mayıs 2026 itibariyle 750 bölüme ulaşan Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar boyunca pek çok oyuncu rol aldı ve birbirinden farklı konular işlendi.