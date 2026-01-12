Türk tiyatrosunun usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti

Koray Ergun, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı paylaşımda beyninde tümör tespit edildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

KORAY ERGUN KİMDİR?

Kamera önü oyunculuğuna "Aaahh Belinda" filmi ile başlayan usta isim, kariyeri boyunca sayısız sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda karakterlere hayat verdi. Son olarak "Teşkilat" dizisindeki performansı ve festivallerden ödülle dönen "Anadolu Leoparı" filmindeki rolüyle dikkat çekmişti.

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu gibi köklü kurumlarda emek veren Ergun, "Bizim Evin Halleri"nden "Behzat Ç."ye, "Ayla" filminden "Teşkilat" dizisine kadar geniş bir yelpazede roller de üstlendi.