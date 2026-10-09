Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı

"TÜRKİYE'NİN TURİZM VİZYONUNUN VE ORTAK EMEĞİN TAKDİRİ"

Bakan Ersoy, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, başarının temelinde kamu ve özel sektörün birlikte yürüttüğü çalışmaların bulunduğunu vurguladı.

“Bu ödül, Türkiye ’nin turizm vizyonunun ve sektörümüzün ortak emeğinin uluslararası takdiridir” ifadelerini kullanan Ersoy, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmek için kamu ve özel sektörümüzle birlikte çalışıyoruz. Turizmi sürdürülebilir biçimde yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yayma, destinasyonlarımızı geliştirme, eşsiz kültürel ve doğal mirasımızı dünyaya tanıtma hedefiyle attığımız adımların uluslararası karşılık bulması, kararlılığımızı daha da artırıyor. Daha güçlü, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir turizm için aynı azimle çalışmayı sürdüreceğiz.”

Ersoy, turizm çalışanlarına, yatırımcılara, sektörün tüm paydaşlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, anlamlı ödül ve küresel turizmin gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla WTTC’ye şükranlarını sundu.