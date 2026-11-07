Türkan Şoray, COP31'de Yeşilçam'ı anlatacak

Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP31 , iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedeflerini sanat ve kültür dünyasıyla da buluşturacak.

“Sinemasına Bir Ağacın Adını Veren Ülke Türkiye : Yeşilçam ’dan Yeşil Setlere” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sinemanın geçmişinden geleceğine uzanan dikkat çekici bir deneyim mercek altına alınacak ve Yeşilçam usulü film yapmak konuşulacak.

Dünyada son yıllarda giderek önem kazanan sürdürülebilir film yapımı, çekim süreçlerinde doğaya verilen zararı en aza indirmeyi, enerji ve kaynak tüketimini azaltmayı, daha çevre dostu setler oluşturmayı hedefliyor.

Yeşil film olarak adlandırılan bu yaklaşım, günümüz sinemasında üzerine çalışan bir konu olurken, Yeşilçam'da bu anlayışın pek çok unsurunun uygulandığı görülüyor. Doğaya duyulan sevginin yanı sıra dönemin imkânları ve üretim koşulları, Yeşilçam’da daha az kaynakla, daha az tüketerek ve mevcut imkânları değerlendirerek film yapma kültürünü şekillendiriyordu.