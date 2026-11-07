Türkan Şoray, COP31'de Yeşilçam'ı anlatacak
07.11.2026 09:34
COP31 Zirvesi'ne 190'dan fazla ülkenin liderlerinin katılacak.
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, COP31 Zirvesi kapsamında düzenlenecek "Yeşilçam Usulü Film Yapmak" adlı söyleşide Yeşilçam'ın az kaynakla çevre dostu üretim modelini anlatacak.
Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP31 , iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedeflerini sanat ve kültür dünyasıyla da buluşturacak.
“Sinemasına Bir Ağacın Adını Veren Ülke Türkiye: Yeşilçam’dan Yeşil Setlere” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sinemanın geçmişinden geleceğine uzanan dikkat çekici bir deneyim mercek altına alınacak ve Yeşilçam usulü film yapmak konuşulacak.
Dünyada son yıllarda giderek önem kazanan sürdürülebilir film yapımı, çekim süreçlerinde doğaya verilen zararı en aza indirmeyi, enerji ve kaynak tüketimini azaltmayı, daha çevre dostu setler oluşturmayı hedefliyor.
Yeşil film olarak adlandırılan bu yaklaşım, günümüz sinemasında üzerine çalışan bir konu olurken, Yeşilçam'da bu anlayışın pek çok unsurunun uygulandığı görülüyor. Doğaya duyulan sevginin yanı sıra dönemin imkânları ve üretim koşulları, Yeşilçam’da daha az kaynakla, daha az tüketerek ve mevcut imkânları değerlendirerek film yapma kültürünü şekillendiriyordu.
Türkan Şoray, bir döneme damgasını vuran filmleri ve unutulmaz karakterleriyle kuşakların hafızasında yer ediyor.
YEŞİL FİLMİN FORMÜLÜ: YEŞİLÇAM
“Yeşil filmin formülü Yeşilçam” yaklaşımından hareketle düzenlenecek özel söyleşide, Türkan Şoray, Yeşilçam’ın bu kendine özgü üretim modelini anlatacak.
“Sinemada Sürdürülebilirlik; Yeşilçam Usulü Film Yapmak” başlıklı söyleşi, 16 Kasım günü saat 19.00’da COP31 Kongre Merkezi Ahmet Yesevi Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in moderatörlüğündeki buluşmada Şoray, Yeşilçam döneminde filmlerin nasıl çekildiğini, setlerde kaynakların nasıl değerlendirildiğini ve dönemin film yapım anlayışını kendi deneyimlerinden yola çıkarak katılımcılarla paylaşacak.
Türkan Şoray’ın anlatımıyla Yeşilçam’ın üretim kültürü, bugünün sürdürülebilir sinema arayışlarıyla birlikte yeniden değerlendirilecek. Söyleşi, yalnızca geçmişin sinema deneyimini hatırlatmakla kalmayacak, aynı zamanda dünya sinemasına da bir öneri sunacak: Daha iyi bir gelecek için Yeşilçam’ın film yapma biçimini yeniden keşfetmek.
Yeşilçam’ın yıllar içinde oluşturduğu üretim kültürünü geleceğin sinema anlayışıyla buluşturmayı amaçlayan bu özel buluşma, sinemanın doğayla kurduğu ilişkiye farklı bir perspektif kazandırırken, sürdürülebilir film yapımında geçmişten alınabilecek ilhamı da gözler önüne serecek.