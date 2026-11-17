Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Türkan Şoray , Yeşilçam ’ın perde arkasında yaşananları, dönemin zorlu çekim koşullarını ve sinema tarihine damga vuran filmlerin nasıl hayata geçirildiğini samimi anılarıyla anlattı.

YEŞİLÇAM’IN SULTANI ANLATTI: KARAVAN YOKTU, ARABADA GİYİNİYORDUK

Türk sinemasının unutulmaz filmlerine imza attığı yılları anlatan Türkan Şoray, bugünün modern film setleriyle Yeşilçam’ın mütevazı çalışma koşulları arasındaki farkı çarpıcı örneklerle ortaya koydu. O yıllarda oyuncuların karavanlarının bulunmadığını belirten Şoray, kıyafet değiştirmek için otomobilleri kullandıklarını, set çalışanlarının da kendilerine yardımcı olmak amacıyla araçların camlarını örttüğünü anlattı.

Çekimlerin kimi zaman dağ başlarında, kimi zaman küçük köylerde yapıldığını hatırlatan Şoray, araçların uzak kaldığı durumlarda köylülerin kapısını çalarak evlerinde kıyafet değiştirmek için izin istediklerini söyledi. Şoray, Anadolu insanının kendilerine gösterdiği misafirperverliği ise “Her ev bizim evimizdi” sözleriyle anlattı.

220 FİLMİN KOSTÜM SIRRINI AÇIKLADI

Türkan Şoray’ın söyleşide paylaştığı en dikkat çekici ayrıntılardan biri de filmlerde giydiği kostümler oldu. Bugün film setlerinde oyuncular için özel kostüm ekiplerinin çalıştığını hatırlatan usta sanatçı, Yeşilçam döneminde durumun çok farklı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 220 filmde kamera karşısına geçtiğini belirten Şoray, bu filmlerde giydiği kostümlerin tamamının kendisine ait olduğunu anlattı. Her film öncesinde kendilerine kostüm listesi verildiğini, listelerde genellikle 18 ayrı kıyafet bulunduğunu söyleyen Şoray, oyuncuların bu kıyafetleri satın almak ya da diktirmek zorunda olduklarını belirtti.

Yeşilçam’ın Sultan’ı, böylece hafızalara kazınan filmlerindeki kıyafetlerin arkasındaki emeği de yıllar sonra sinemaseverlerle paylaştı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Türkan Şoray COP31 kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı , Sinema Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yeşilçam Usulü Film Yapmak” söyleşisinde.

“YOKLUK YARATICILIĞI YARATTI”

Yeşilçam’ın sınırlı imkanlarına rağmen unutulmaz filmler ortaya çıkardığını vurgulayan Şoray, o yıllarda set ekiplerinin yaklaşık 15 kişiden oluştuğunu, bugün ise bu sayının 100 kişiye ulaşabildiğini söyledi. Kışın dondurucu soğuğunda sabah saat 07.00’de evden çıktığı günleri hatırlatan Şoray, bütün zorluklara rağmen sete giderken büyük bir heyecan duyduğunu anlattı.

Setteki arkadaşlarının becerisi ve dayanışması sayesinde her güçlüğün üstesinden geldiklerini belirten Şoray, Yeşilçam’ın başarısını “Yokluk yaratıcılığı yarattı” sözleriyle özetledi.

“BÜTÜN FİLMLERİMİZ AŞKLA YAPILDI”

Yeşilçam filmlerinin bugün hâlâ televizyonlarda gösterilmesinden ve izleyicilerin hafızasında yaşamaya devam etmesinden büyük gurur duyduğunu ifade eden Şoray, bir filmin başarısında en önemli unsurun yapılan işe inanmak olduğunu vurguladı. Kısıtlı bütçelerin, zor çalışma koşullarının ve teknik eksikliklerin sinemaya duydukları sevgiyi azaltmadığını anlatan usta sanatçı, Yeşilçam’ı özel kılanın aynı heyecanı paylaşan insanların ortak emeği olduğunu söyledi.

Şoray, yıllar geçmesine rağmen Yeşilçam filmlerinin unutulmamasını da o dönemin samimiyetine, sevgisine ve seyirciyle kurulan güçlü bağa dayandırdı.

TÜRKAN ŞORAY’DAN İKLİM KRİZİNE KARŞI SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün COP31 kapsamında düzenlediği söyleşide iklim krizine de değinen Türkan Şoray, iklim değişikliğinin bütün dünyayı ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

İklim kriziyle mücadelede alınacak kararların uygulamaya geçirilmesinin önemine işaret eden Şoray, çevrenin korunması için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek seferberlik çağrısında bulundu.

Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşi, Türk sinemasının unutulmaz dönemine ışık tutarken Yeşilçam’ın Sultan’ının yıllar sonra paylaştığı anılarla sinemaseverlere nostalji dolu anlar yaşattı.