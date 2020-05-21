Türkan Şoray'dan nostaljik paylaşım

1960 yılında Yeşilçam'a Türker İnanoğlu ve Memduh Ün sayesinde adım atan Türkan Şoray, ilk olarak Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle kamera karşısına geçti. Son olarak Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisinde rol alan 74 yaşındaki Şoray, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı.

Kariyerinin ilk yıllarına ait bu kareyi yayınlayan Türkan Şoray, paylaşımına "Yaş 15-16... İlk filmlerimin seti... Yüzümden mutluluk saçılıyor" notunu düştü.



Toplamda 222 filmde rol alan 'Sultan' lakaplı oyuncu, bu sayıyla dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu oldu.