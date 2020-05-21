Türkan Şoray'dan nostaljik paylaşım

'Türk sinemasının sultanı' Türkan Şoray, ilk film setlerinden birine ait siyah-beyaz fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.

21.05.2020 - 17:30

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1960 yılında Yeşilçam'a Türker İnanoğlu ve Memduh Ün sayesinde adım atan Türkan Şoray, ilk olarak Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle kamera karşısına geçti. Son olarak Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisinde rol alan 74 yaşındaki Şoray, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı.

Kariyerinin ilk yıllarına ait bu kareyi yayınlayan Türkan Şoray, paylaşımına "Yaş 15-16... İlk filmlerimin seti... Yüzümden mutluluk saçılıyor" notunu düştü.

Toplamda 222 filmde rol alan 'Sultan' lakaplı oyuncu, bu sayıyla dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu oldu.

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