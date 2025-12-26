Türkiye için "Milli forma" dönemi. Diziler artık küresel tanıtım elçisi

Türkiye’nin küresel tanıtımı için yeni bir yaklaşım hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen mini dizi temelli tanıtım stratejisi, Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini hikaye odaklı yapımlarla dünya izleyicisiyle buluşturmayı hedefliyor. Bu yeni vizyon, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada bu yaklaşımın çerçevesini çizerek, mini dizilerde yer almanın “milli formayı giymek gibi” olduğunu vurguladı.

Ersoy, küresel turizm anlayışının artık yalnızca destinasyon seçimiyle sınırlı olmadığını belirterek turizmin bir hikâyeye dâhil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecine dönüştüğünü ifade etti.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geldiğini, yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri konumunda olduğunu ve dizi ihracatında Amerika ile İngiltere’yle birlikte dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri hâline geldiğini vurguladı.

Türk dizilerinin bugün yaklaşık 170 ülkede, 1 milyara yakın izleyici tarafından takip edildiğini belirten Ersoy, dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları aştığını kaydetti. Ersoy, bu gücün Türkiye’nin sahip olduğu en etkili tanıtım ve yumuşak güç unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.