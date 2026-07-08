Türkiye Kültür Yolu Festivali sürüyor. Sıradaki durak Van
08.07.2026 13:54
Van Kültür Yolu Festivali, 19 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.
Van, 11 Temmuz'da başlayacak Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez kültür, sanat ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak.
Binlerce yıllık geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğiyle Türkiye'nin öne çıkan şehirleri arasında yer alıyor.
Van Kalesi'nden Akdamar Adası'na uzanan tarihi ve doğal değerleriyle dikkat çeken şehir, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival süresince süresince kentin farklı noktalarında birçok etkinlik düzenlenecek.
“VAN’IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRIYORUZ”
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırlandığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Urartu'dan günümüze uzanan çok katmanlı tarihi, göl ile dağ arasında şekillenen özgün coğrafyası ve yaşayan kültürüyle Van, bu festivalde yalnızca bir ev sahibi değil, aynı zamanda kendi hikayesini sanat aracılığıyla anlatan önemli bir buluşma noktası olacak. Amacımız, Van'ın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirası çağdaş sanatla buluşturarak hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilerle daha güçlü bir etkileşim kurmasını sağlamak" dedi.
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı Van olacak.
Bakan Ersoy, Van'ın köklü gastronomi kültürünün de festivalin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, 25’ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle Van kahvaltısından otlu peynire, inci kefalinden yöresel lezzetlere uzanan zengin mutfak kültürünün ziyaretçiler için özel bir keşif rotası oluşturacağını ifade etti.
Festival boyunca Van'da konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek.
Her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinliklerle şehir, dokuz gün boyunca kültür ve sanatla iç içe bir atmosfer sunarken, ziyaretçiler de Van'ın tarihini, kültürünü, gastronomisini ve doğal güzelliklerini bir arada deneyimleme fırsatı bulacak.
Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde; Buray, Sefo, Kıraç, Simge Sağın, Fatma Turgut, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Bayhan sahne alacak.