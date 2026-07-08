Türkiye Kültür Yolu Festivali sürüyor. Sıradaki durak Van

Binlerce yıllık geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van , sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğiyle Türkiye 'nin öne çıkan şehirleri arasında yer alıyor.

Van Kalesi'nden Akdamar Adası'na uzanan tarihi ve doğal değerleriyle dikkat çeken şehir, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali 'ne ev sahipliği yapacak. Festival süresince süresince kentin farklı noktalarında birçok etkinlik düzenlenecek.

“VAN’IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRIYORUZ”

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırlandığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Urartu'dan günümüze uzanan çok katmanlı tarihi, göl ile dağ arasında şekillenen özgün coğrafyası ve yaşayan kültürüyle Van, bu festivalde yalnızca bir ev sahibi değil, aynı zamanda kendi hikayesini sanat aracılığıyla anlatan önemli bir buluşma noktası olacak. Amacımız, Van'ın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirası çağdaş sanatla buluşturarak hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilerle daha güçlü bir etkileşim kurmasını sağlamak" dedi.