Türkiye’nin geleneksel dokuma kültürü Avrupa'ya tanıtılacak

Avrupa Konseyi binasındaki serginin açılışı 27 Ocak'ta yapılacak. Türkiye’nin geleneksel dokuma kültürü, tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla sergilenecek.

Sergide yer alan her bir dokuma; ait olduğu coğrafyanın iklimini, yaşam biçimini, toplumsal yapısını ve estetik anlayışını yansıtıyor.