Türkiye’nin geleneksel dokuma kültürü Avrupa'ya tanıtılacak
24.01.2026 17:07
Avrupa Konseyi, gelecek hafta “Türkiye Dokuma Atlası - Kumaşın Hafızası” sergisine ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamındaki "Kumaşın Hafızası" sergisi için geri sayım başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamında gerçekleşecek olan "Kumaşın Hafızası” sergisi Strasbourg'ta açılacak. Sergiyle; Türkiye’nin geleneksel dokuma kültürünü tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir kültürel miras sunumu yapılacak.
Sergi, Türkiye'nin yedi bölgesinden yüzyıllar boyunca aktarılan dokuma bilgisini uluslararası alanda görünür kılmayı amaçlıyor.
Geleneksel üretim süreçleri merkeze alınarak el emeğinin, sabrın ve ustalığın önemi vurgulanıyor.
Avrupa Konseyi binasındaki serginin açılışı 27 Ocak'ta yapılacak. Türkiye’nin geleneksel dokuma kültürü, tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla sergilenecek.
Sergide yer alan her bir dokuma; ait olduğu coğrafyanın iklimini, yaşam biçimini, toplumsal yapısını ve estetik anlayışını yansıtıyor.
“Türkiye Dokuma Atlası - Kumaşın Hafızası” sergisi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.
Sergi, Avrupa Konseyi’nin kültürel mirasın korunması, kırsal kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle örtüşüyor. Sergilenecek dokumalar; eski usul üretim teknikleriyle sıfır atık yaklaşımına uygun.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu ev sahipliğindeki sergi, 26-30 Ocak 2026 tarihlerinde ziyaret edilebilecek.