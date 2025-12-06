"Türkiye'nin Genç Yetenekleri"nden Brüksel'de yıl sonu konseri

"Türkiye'nin Genç Yetenekleri" yıl sonu konseri, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Belçika'nın Waterloo kentinde bulunan, klasik müzik alanında üstün yetenekli çocuklar ve gençler için kurulmuş, dünyanın en prestijli uluslararası müzik okullarından biri Musica Mundi Okulu'ndan öğrencilerin verdiği konser, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.