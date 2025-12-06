"Türkiye'nin Genç Yetenekleri"nden Brüksel'de yıl sonu konseri
06.12.2025 09:59
AA
Türkiye'nin genç müzisyenleri, Brüksel'de düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sahne aldı.
"Türkiye'nin Genç Yetenekleri" yıl sonu konseri, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
Belçika'nın Waterloo kentinde bulunan, klasik müzik alanında üstün yetenekli çocuklar ve gençler için kurulmuş, dünyanın en prestijli uluslararası müzik okullarından biri Musica Mundi Okulu'ndan öğrencilerin verdiği konser, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.
Türkiye'nin gelecek vaat eden genç yetenekleri, müzikseverlerle buluştu.
Etkinliğin açılışında Faruk Kaymakcı, okulun kurucularından ve eğitmenlerinden olan Hagit Hassid Kerbel'in çalışmalarından övgüyle söz etti.
Davetin sonunda 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla davetlilere kahve ikram edildi.