Türkiye'nin ilk online astronomi etkinliği 'Coronastronomy' sonuçlandı

Uluslararası Astronomi Birliği, "Sanatını astronomi ile harmanla" sloganıyla yola çıkılan, astronomi bilimi ve sanatın bir araya getirildiği bir Türkiye'nin, ilk online uluslararası yarışmasını organize etti.



Türkiye'nin dünya genelindeki astronomi ve uzay bilimleri topluluklarına tanıtımına büyük katkıda bulunan yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Almanya, Arjantin, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, İspanya, Kosova, Meksika, Polonya, Rusya, Suriye, Şili ve Türkmenistan gibi 16 ülkenin vatandaşları toplam 125 eserle katıldı.



Türkiye'den Mirkan Yusuf Kalkan, Klasik sanatlar kategorisinde İran'dan Hemad Javadzade, Özgün materyal tasarımı kategorisinde Türkiye'den Uğur Aybat birinciliğe layık görüldü. Tüm kategorilerden bağımsız olarak, jüri özel ödülü olan 'En İyi Kozmik Sanatçı' kategorisinde, el kesimi kağıt kolaj çalışmasıyla Mehmet Seymenoğlu ödülün sahibi oldu.

