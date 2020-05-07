Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star, 30'uncu yaşını kutluyor

Türk televizyonculuğunun lider kanalları arasında yer alan ve 7 Mayıs 1990 yılında test yayınına başlayan Star TV, 30. yılını kutluyor. 30 yıldır herkese seslenebilen, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle ve beğeniyle izlenen programlarıyla izleyicisinin gönlünde yer edinen Star, aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel kanalı.

07.05.2020 - 10:43

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Sektöre kazandırdığı yenilikler ve öncü kanal olma imajını yıllardır hiç bozmadan sürdüren Star, ilgiyle izlenen dizileri, sevilen yarışmaları ve programlarıyla yıllardır izleyicisinin gönlünde yer edindi. Ekrana getirdiği dizileriyle yurtdışında ve ülkemizde birçok ödülün sahibi olan Star, aynı zamanda marka bilinirliği en fazla olan kanallar arasında üst sıralarda yer alıyor.

SEVİLEN PROJELER STAR’DA!

Sefirin Kızı, Babil ve Jet Sosyete gibi başarılı projelerle adından söz ettiren Star TV, geçmiş yıllarda yayınladığı dizi ve programlarla da herkesin kalbine taht kurdu.

Tekrar bölümleri hala ilk günkü heyecanıyla izlenen; İstanbullu Gelin, Kara Sevda, Kiralık Aşk, Söz, Avlu, Medcezir, Erkenci Kuş, Behzat Ç, Ufak Tefek Cinayetler, İşler Güçler, Paramparça gibi projeler de Star TV’nin unutulmazları arasında yer alıyor.

JET SOSYETE FİNAL FRAGMANI

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