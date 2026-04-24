Türkiye'nin küresel erişimi için kritik zirve. Bakanlık ve THY yeni dönemi başlatıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Türk Hava Yollarının yeni Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek turizm ve havacılık alanındaki iş birliği başlıklarını ayrıntılarıyla masaya yatırdı.

Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler'de yer aldı. Görüşmede, Türkiye ’nin turizmdeki büyüme ivmesini destekleyecek ulaşım stratejileri, havacılık-turizm entegrasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yürütülen uluslararası tanıtım faaliyetlerinin uçuş planlamalarıyla daha etkin şekilde eşleştirilmesi değerlendirildi.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türk Hava Yollarımızın (THY) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Şeker ve THY Genel Müdürü Sayın Ahmet Olmuştur ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek turizm ve havacılık alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürüttüğümüz tanıtım faaliyetleriyle uyumlu şekilde; Türkiye’nin uluslararası erişimini güçlendirecek, destinasyonlarımızın görünürlüğünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek adımları ele aldık. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyor, yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum.”