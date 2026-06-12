Türkiye'nin tam ortasında bulunuyor. Doğa ve kültür turizmi bir arada

Çamlık Milli Parkı, Basilica Therma Roma Hamamı, Kazankaya Kanyonu, lavanta bahçeleri ve termal kaynaklarıyla dikkati çeken Yozgat , tamamlanan ve devam eden turizm yatırımlarıyla daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Çekerek ilçesinde hizmete açılan rafting parkuru macera tutkunlarını ağırlarken, Kazankaya Kanyonu ise manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Kral Kızı Hamamı" olarak da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı ise yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

TURİZM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Yozgat'ın bulunduğu coğrafi konumu itibarıyla bir yanı orman, bir yanı yayla, diğer yanı da ova olan önemli tarım kentlerinden olduğunu belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, turizm alanında bazı yatırımların tamamlandığını, bazılarının da devam ettiğini ifade etti.

Geçen yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından restorasyonu tamamlanan Roma Hamamı önemli bir ziyaretçi ilgisi gördüğünü ve görmeye de devam ettiğini söyleyen Özkan, "İnşallah yolların kesiştiği ve kavuştuğu coğrafya olan Yozgat, bir gün gelecek gönüllerin kesiştiği, insanların buluştuğu bir coğrafya haline dönecek" dedi.