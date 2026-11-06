Türkiye'nin zengin mutfak kültürü COP31'de tanıtılacak

COP31 'in bu gastronomi alanları yerel yönetimlerle güçlü iş birliğini de ön plana çıkaracak. Her biri geleneksel mimari ile inşa edilmiş evler görünümünde olan mutfakların işletilmesi; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antalya Valiliği, Çankırı Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

Böylece COP31, iklim gündeminin yanı sıra Türkiye 'nin yerel yönetim kapasitesinin, kültürel zenginliğinin ve gastronomi mirasının da dünyaya tanıtıldığı güçlü bir iş birliği platformuna dönüşecek.