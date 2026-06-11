Türkülere konu olmuştu. Tecer Irmağı eski günlerine döndü

Sivas 'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Tecer Dağı'ndan doğan Tecer Irmağı, bir dönem kuraklığın esiri olmuştu. İlçenin simgesi ırmaktan uzun süre su akmamıştı. Yaşanan kuraklıktan ırmak kenarındaki birçok arazi ve canlı olumsuz etkilenmişti.

Son yılların en yoğun kar ve yağmur yağışını alan Sivas'ta Tecer Irmağı da yeniden hayat buldu. Kızılırmak'ın kollarından birisi olan Tecer Irmağı'nda su akmaya başladı. Güzergâhı boyunca çevresine hayat veren ırmak, yeniden eski görüntüsüne kavuştu. Irmağın eski haline kavuşmasıyla birlikte bölge halkının yüzü güldü.