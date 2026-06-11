Türkülere konu olmuştu. Tecer Irmağı eski günlerine döndü
11.06.2026 11:37
Kızılırmak'ın bir kolu olan Tecer Irmağı, Tecer Dağı'ndan doğuyor.
Sivas'ta Tecer Dağı'ndan doğan Tecer Irmağı, bir dönem kuraklıkla savaştı. Yatağında su kalmayan ırmak, yağışlarla yeniden canlandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Tecer Dağı'ndan doğan Tecer Irmağı, bir dönem kuraklığın esiri olmuştu. İlçenin simgesi ırmaktan uzun süre su akmamıştı. Yaşanan kuraklıktan ırmak kenarındaki birçok arazi ve canlı olumsuz etkilenmişti.
Son yılların en yoğun kar ve yağmur yağışını alan Sivas'ta Tecer Irmağı da yeniden hayat buldu. Kızılırmak'ın kollarından birisi olan Tecer Irmağı'nda su akmaya başladı. Güzergâhı boyunca çevresine hayat veren ırmak, yeniden eski görüntüsüne kavuştu. Irmağın eski haline kavuşmasıyla birlikte bölge halkının yüzü güldü.
Tecer Irmağı, bölgenin önemli su kaynaklarından biri.
“UZUN ZAMANDIR BU ŞEKİLDE AKMIYORDU”
İlçe sakinlerinden bir vatandaş, "Bu ırmak ilçemizin ilerisindeki Tecer Dağı'ndan doğar. Buradan da Kızılırmak'a karışıyor. Uzun zamandır bu şekilde akmıyordu. Bu yılki yoğun yağışlar nedeniyle bu şekilde akıyor. Irmak'ın çevresindeki tarım alanlarını su basmıştı. Bu ırmak doğayı beşliye, çevresine hayat veriyor" dedi.