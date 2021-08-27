Tuvana Türkay albüm çıkarıyor (Tuvana Türkay kimdir?)

Son olarak Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte 'Kağıt Ev'de başrolleri paylaşan Tuvana Türkay, dizide 'Azra' karakterini canlandırmıştı.

Türkay, rol aldığı projenin final yapmasının ardından dinlenmek için tatile çıktı.

Şu günlerde bambaşka bir heyecan yaşayan 30 yaşındaki Tuvana Türkay, şansını müzikte denedi.

Tuvana Türkay, üçüncü single çalışmasını hazırladı.

Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya giren oyuncunun yeni albümü, müzikseverlerle buluşacak.

Güzel haberi 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 'Ah Aşk' adlı albümünün kapak fotoğrafını paylaşan oyuncu Türkay, "Aynı duygularda birleşebilmek, birbirimizi hissedebilmek güç veriyor. Umarım yine seversiniz" ifadelerini kullandı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?



Tuvana Türkay, 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu.

Türkay'ın babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rize'lidir. Genç oyuncu 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur.



Tuvana Türkay ilk olarak 'Ayrılık' dizisinde 'Kevok' olarak karşımıza çıktı.

Ağırlığı sinema filmlerine veren güzel oyuncu Tuvana Türkay, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu.

Ekrana ilk kez 2009 yılında bir TV dizisi ile geldi.

İlk sinema projesini ise 2015 yılında deneyimledi.

Güzelliği ve değişimi ile büyük beğeni toplayan genç oyuncu sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden.

TUVANA TÜRKAY ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2021 – Kağıt Ev (TV Dizisi)

2019 – Yasak Elma (TV Dizisi)

2019 – Ağır Romantik (Sinema Filmi)

2017 – Kızlarım İçin (TV Dizisi)

2017 – Deli Gönül (TV Dizisi)

2017 – Bir Nefes Yeter (Sinema Filmi)

2016 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Sinema Filmi)

2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Sinema Filmi)

2016 – Oyunbozan (TV Dizisi)

2016 – Olanlar Oldu (Sinema Filmi)

2015 – Güvercin Uçuverdi (Sinema Filmi)

2015 – En Güzeli (Sinema Filmi)

2015 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2010 – Nakş-ı Dil Sultan (TV Dizisi)

2009 – Ayrılık (2) (TV Dizisi)

ŞEYTAN OYUNU FRAGMANI