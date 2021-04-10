Tuvana Türkay:Konuşmam yasak

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Tuvana Türkay, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşıyla aracını valeye bırakan oyuncu, gazetecilerden köşe bucak kaçtı. Türkay, görüntü vermemek için aracını almaya arkadaşını gönderdi. Aracını 300 metre ilerde yağmur altında bekleyen Tuvana Türkay, gazetecileri karşısında görünce şaşırdı.

Oyuncu, "İstemiyorum, beni çekmeyin. Konuşmam yasak olduğu için röportaj veremiyorum. Yeni işe başladım. Yapımcım konuşmamı yasakladı" diyerek koşar adımlarla aracını bindi. Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde 'Leyla karakterine hayat veren Tuvana Türkay, şimdilerde Kağıt Ev adlı yeni dizide boy gösterecek.

Kağıt Ev 2. tanıtım