Tuzla'da "Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi" açıldı

Tuzla Belediyesi ile Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Gemi Modelleri Sergisi, Rumeli Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. 18 modelcinin hazırladığı 43 eser, denizcilik tarihinden modern teknelere uzanan geniş bir koleksiyonla sergileniyor.

Hem denizcilik tarihine bir saygı duruşu hem de Tuzla’nın kent kimliğinde denizin taşıdığı ağırlığın altını tekrar çizen sergi 12 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Rumeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programına Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Kılınç Bingöl, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Özcan Arslan, dernek temsilcileri, denizcilik sektörü temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

“DENİZİN VAR OLDUĞUNU YENİDEN HATIRLADIK”

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Tuzla’da deniz kültürünü güçlendirecek projelere odaklandıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Denizle, su sporlarıyla ve denizin her hâliyle buluşmanın önünü açacak, bunu teşvik edecek işler yapacağız demiştik. Göreve geldiğimizde de bu doğrultuda adımlar atmaya başladık… Artık Tuzla Belediyesi olarak Tuzla’da denizin var olduğunu yeniden hatırladık, dostlar. Bunu özellikle söylemek isterim: Denizin var olduğunu hatırladık. Su sporlarını hatırladık.”

Bingöl, sözlerine “Bugün 18 katılımcımızın emeklerini birlikte göreceğiz. Tuzla Belediyesi, denizle ilgilenen her komşusunun önünü çok daha fazla açacak. Onların projelerini artık daha fazla dinleyen, geliştiren ve destekleyen bir noktada olacağız" diye devam etti.

“43 ESERLE BURADAYIZ”

Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ceylan, serginin kapsamını şu sözlerle aktardı:

“Hobi olarak başlayan modelcilik hayatım yaklaşık on iki yıldır devam ediyor. Dernek üyelerimizin tamamen paylaşma amacıyla hazırladığı çalışmaları sergiliyoruz. Eserlerin arasında kayık modelleri, römorkörler, dönem gemileri, yandan çarklı Boğaz vapurları, Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık göstermiş tekneler bulunuyor."

Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş ise serginin, kentin denizcilik ekosisteminin bir yansıması olduğunu söyledi.