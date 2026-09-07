Tuzlu Kahve 2'nci bölümden yeni tanıtım. "Neler oluyor burada?"
07.09.2026 09:14
İlk bölümüyle zirveye yerleşen Tuzlu Kahve dizisinin ikinci bölümüden yeni bir tanıtım yayınlandı. Tanıtıma, Derin ve Elit arasındaki çekişme damga vurdu.
Yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star'ın yepyeni komedi dizisi Tuzlu Kahve , ilk bölümüyle zirveye yerleşti. 8 Eylül Salı akşamı ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni tanıtımı yayınlandı.
Tanıtımda, Derin'in Aydınoğlu ailesiyle tanışmaya gitmesi ve Elit'in suyu bulandırma çabaları dikkat çekerken; Derin ve Elit arasındaki tartışmaya Hatun'un şahit olması damga vurdu.
YOUTUBE'DA REKOR KIRDI
Öte yandan ilk bölümüyle büyük ses getiren Tuzlu Kahve , yayınlandıktan yalnızca üç gün sonra YouTube’da 13 milyon izlenmeye ulaştı. Böylelikle dizi ilk üç gün itibariyla, YouTube en çok izlenen yerli yapım olarak rekor kırdı.
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.