Tuzlu Kahve 2'nci bölümden yeni tanıtım. "Neler oluyor burada?"

Tanıtımda, Derin'in Aydınoğlu ailesiyle tanışmaya gitmesi ve Elit'in suyu bulandırma çabaları dikkat çekerken; Derin ve Elit arasındaki tartışmaya Hatun'un şahit olması damga vurdu.

YOUTUBE'DA REKOR KIRDI

Öte yandan ilk bölümüyle büyük ses getiren Tuzlu Kahve , yayınlandıktan yalnızca üç gün sonra YouTube’da 13 milyon izlenmeye ulaştı. Böylelikle dizi ilk üç gün itibariyla, YouTube en çok izlenen yerli yapım olarak rekor kırdı.

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve ’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.