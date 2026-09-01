Tuzlu Kahve dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star'da başlıyor

Sıcak hikayesi, samimi karakterleri ve kahkaha dolu anlarıyla Tuzlu Kahve, izleyicilere keyifli bir ekran deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun birbirinden güçlü isimlerini bir araya getiren dev oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanan yapım, her Salı akşamı Star’da ekranlara gelecek.

AİLELER KARŞI KARŞIYA!

Her yeni tanıtımıyla temposunu artıran dizinin 4. tanıtımı, İstanbul’un köklü bir ailesinin kızı Derin ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in evlilik yolundaki renkli mücadelesini derinleştiriyor. Masaya oturması dahi imkânsız görünen iki ailenin çatışmalarını, geleneklerle modern hayatın eğlenceli çekişmesini ve her şeye rağmen kopamayan sıcak bağları merkezine alan Tuzlu Kahve, ekran başındakilere kahkaha dolu anların sinyalini veriyor.

İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

1 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan Tuzlu Kahve’nin 1. bölümünde:

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir.

Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar.

Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.

Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve, ekranların özlediği nostaljik aile komedisi havasını modern bir dille izleyiciyle buluşturacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, tam anlamıyla bir gövde gösterisi yapıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCULARI

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.