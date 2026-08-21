Tuzlu Kahve için heyecan dorukta. Üçüncü tanıtımı yayınlandı

Star TV 'nin merakla beklenen yeni dizisi Tuzlu Kahve için hazırlıklar sürüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin üçüncü tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda; Mehmet'le görüşen Derin'in Hatun ve Candan ile ilk kez karşılaştığı anlar dikkat çekerken, Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Feryal ve Nevra Serezli'nin canlandırdığı Sitare arasındaki gerilim de merak uyandırdı.