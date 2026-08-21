Tuzlu Kahve için heyecan dorukta. Üçüncü tanıtımı yayınlandı
21.08.2026 08:46
Son Güncelleme: 21.08.2026 08:56
Tuzlu Kahve çok yakında Star'da...
Hem oyuncu kadrosu hem yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi için geri sayım sürüyor. Tuzlu Kahve'den yeni bir tanıtım yayınlandı.
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Tuzlu Kahve için hazırlıklar sürüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin üçüncü tanıtımı yayınlandı.
Tanıtımda; Mehmet'le görüşen Derin'in Hatun ve Candan ile ilk kez karşılaştığı anlar dikkat çekerken, Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Feryal ve Nevra Serezli'nin canlandırdığı Sitare arasındaki gerilim de merak uyandırdı.
Tuzlu Kahve , İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.
Senaryosunu Aslı Zengin, Ece Yosmaoğlu ve Banu Zengin'in kaleme aldığı, kadrosu adeta “Şampiyonlar Ligi”ni andıran kadrosuyla dikkat çeken dizinin yapımcılığını ise Polat Yağcı üstleniyor.
Tuzlu Kahve'nin jenerik müziği de Melis Fis imzası taşıyor.
KADRO ADETA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Yıldız isimlerin bir araya geldiği Tuzlu Kahve dizisinde; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen rol alıyor.
Tuzlu Kahve, çok yakında Star’da.