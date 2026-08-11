Tuzlu Kahve yakında Star'da. İlk tanıtımı yayınlandı
11.08.2026 22:05
Tuzlu Kahve, aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınanmasını anlatıyor.
Star TV'nin heyecanla beklenen ve dev kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi “Tuzlu Kahve”nin ilk tanıtımı yayınlandı.
Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği ve hazırlıkları hızla devam eden dizinin kadrosu adeta "Şampiyonlar Ligi"ni andırıyor.
Yıldız isimlerin bir araya geldiği Tuzlu Kahve dizisinde; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen rol alıyor.
Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtacak.
Çekimleri devam eden Tuzlu Kahve dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda; Gözde ve Mehmet'in ailelerine dair detaylar öne çıkarken; Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan karakteri ve seneler sonra ekranlara dönen Nebahat Çehre, Yasemin Ergene de dikkat çekti.
Ayrıca fragmana “Kadro çok güzel”, “Çok güzel diziye benziyor”, “Tam izlemelik” gibi yorumlar geldi.
Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.
Tuzlu Kahve, çok yakında Star’da.