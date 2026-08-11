Tuzlu Kahve yakında Star'da. İlk tanıtımı yayınlandı

Çekimleri devam eden Tuzlu Kahve dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda; Gözde ve Mehmet'in ailelerine dair detaylar öne çıkarken; Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan karakteri ve seneler sonra ekranlara dönen Nebahat Çehre, Yasemin Ergene de dikkat çekti.

Ayrıca fragmana “Kadro çok güzel”, “Çok güzel diziye benziyor”, “Tam izlemelik” gibi yorumlar geldi.