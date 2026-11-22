Her yeni bölümü merakla beklenen Tuzlu Kahve dizisinde bu hafta yine heyecan dorukta olacak.

24 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve ’nin 12. bölümünün konusu şöyle;

Murat ve Aybüke arasında yaşananların ortaya çıkmasıyla iki aile arasındaki dengeler altüst olur. Murat kendini affettirmeye çalışırken, Kutaygil Ailesi’nin başına gelen felaket herkesi aynı çatı altında buluşturur.

Aileler arasındaki çekişmeler sürerken, sürpriz bir vasiyet işleri iyice karıştırır. Tüm bu karmaşanın ortasında Derin ve Mehmet, herkesten gizli nikah masasına oturmaya karar verir. Peki, Hatun ve Tiraje bu evliliğe engel olabilecek midir?

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 24 Kasım Salı 20.00’de Star’da