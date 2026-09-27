Tuzlu Kahve'de Derin ve Mehmet’in aşkı iki aileyi bir araya getiriyor

Tuzlu Kahve'nin 29 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümü merakla bekleniyor.

29 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 5. bölümünün konusu şöyle;

Derin’in hamlesiyle Candan geri adım atmak zorunda kalır ve Aydınoğlu ailesi yaşananlar için özür dilemeye gider. Bu sırada Feryal ve Elit, isteme gecesi için hazırlıklarını sürdürür. Aydınoğlu ve Kutaygil aileleri arasındaki buzlar erirken, Mehmet’in Derin’e yüzük taktığının ortaya çıkması beklenmedik bir isteme kararını da beraberinde getirir. Derin ve Mehmet’in mutluluğu, aynı güne denk gelen isteme törenleriyle yeni bir sınavın eşiğine gelir.

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 29 Eylül Salı 20.00’de Star’da.