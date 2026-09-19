Tuzlu Kahve’de Kutsi sürprizi. 18 yıl sonra yeniden karşı karşıya

Yapımını Poll Films’in üstlendiği Tuzlu Kahve , 22 Eylül Salı akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek.



Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve’nin dördüncü bölümüne Kutsi konuk olacak.

Dizide Elit karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile karşı karşıya gelecek olan Kutsi’nin canlandıracağı karakter merak konusu oldu.



Seneler önce Doktorlar dizisinde Ela ve Levent adlı iki sevgiliye hayat veren ikilinin 18 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelmesi sosyal medyada gündem oldu.