Tuzlu Kahve’de Kutsi sürprizi. 18 yıl sonra yeniden karşı karşıya
19.09.2026 23:36
Son Güncelleme: 19.09.2026 23:42
Tuzlu Kahve dizisinde dördüncü bölümde Kutsi sürprizi var.
Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin bu hafta ekranlara gelecek dördüncü bölümüne Kutsi’nin konuk olması damga vuracak.
Yapımını Poll Films’in üstlendiği Tuzlu Kahve, 22 Eylül Salı akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek.
Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve’nin dördüncü bölümüne Kutsi konuk olacak.
Dizide Elit karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile karşı karşıya gelecek olan Kutsi’nin canlandıracağı karakter merak konusu oldu.
Seneler önce Doktorlar dizisinde Ela ve Levent adlı iki sevgiliye hayat veren ikilinin 18 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelmesi sosyal medyada gündem oldu.
Doktorlar dizisindeki Ela ve Levent karakterleri
Ela’yı nikah masasında terk eden Levent karakterine gönderme yapılacağı tahmin edilen sahne şimdiden heyecan yarattı.
Star TV’nin sosyal medya hesabından “18 yıl sonra alınan intikam” notuyla paylaşılan sahnenin kamera arkası görüntülerine “İçimin yağları eridi”, “Yıllar sonra intikam alındı”, “Salı çabuk gelsin”, “Bu sahneyi çok bekledik” gibi yorumlar geldi.