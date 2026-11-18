Salı akşamları Star ekranlarında izleyici ile buluşan Tuzlu Kahve dizisi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun yanı sıra, göndermeleri ve konuk oyuncularıyla da gündem oluyor.

17 Kasım akşamı 11'inci bölümü yayınlanan Tuzlu Kahve 'de hem Mahallenin Muhtarları nostaljisi yaşandı hem de şarkıcı Hakan Altun konuk oldu.

Tuzlu Kahve'nin son bölümüne, Mahallenin Muhtarları'nda Temel'i oynayan Erkan Can, Şirin'e hayat veren Esra Akkaya ve Fadime'yi canlandıran Aydan Burhan, Eren Vurdem, İrem Helvacıoğlu ve Hakan Altun konuk oldu.

Karadeniz rüzgarı esen bölümde; Hatun, Candan, Aybüke, İpek ve Taylan'ın kuyumcuda tesadüfen tanıştıkları birine yardım etmek için kız istemeye gitmesi herkesi güldürürken; Mahallenin Muhtarları dizisi yıldızlarının yıllar sonra aynı sahneyi paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Fadime'yi görünce Temel'in şaşırıp kalması ve sonra Şirin'in “Bu Fadime o Fadime mi?” sorusuna “Eskidendi çok eskiden” cevabını vermesi duygulandırdı.

Aynı sahnede Şevval Sam'ın oynadığı Candan karakterinin de Gülbeyaz göndermesi yapması dikkat çekti.