Tuzlu Kahve'de Mahallenin Muhtarları nostaljisi. Temel, Şirin ve Fadime yıllar sonra karşı karşıya
18.11.2026 09:18
Tuzlu Kahve dizisinin yapımcılığını Polat Yağcı üstlenirken, yönetmenliğini de Mustafa Kotan yapıyor.
Tuzlu Kahve göndermeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan 11'inci bölümde Mahallenin Muhtarları buluşmasının yanı sıra Hakan Altun sürprizi yaşandı.
Salı akşamları Star ekranlarında izleyici ile buluşan Tuzlu Kahve dizisi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun yanı sıra, göndermeleri ve konuk oyuncularıyla da gündem oluyor.
17 Kasım akşamı 11'inci bölümü yayınlanan Tuzlu Kahve 'de hem Mahallenin Muhtarları nostaljisi yaşandı hem de şarkıcı Hakan Altun konuk oldu.
Tuzlu Kahve'nin son bölümüne, Mahallenin Muhtarları'nda Temel'i oynayan Erkan Can, Şirin'e hayat veren Esra Akkaya ve Fadime'yi canlandıran Aydan Burhan, Eren Vurdem, İrem Helvacıoğlu ve Hakan Altun konuk oldu.
Karadeniz rüzgarı esen bölümde; Hatun, Candan, Aybüke, İpek ve Taylan'ın kuyumcuda tesadüfen tanıştıkları birine yardım etmek için kız istemeye gitmesi herkesi güldürürken; Mahallenin Muhtarları dizisi yıldızlarının yıllar sonra aynı sahneyi paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
Fadime'yi görünce Temel'in şaşırıp kalması ve sonra Şirin'in “Bu Fadime o Fadime mi?” sorusuna “Eskidendi çok eskiden” cevabını vermesi duygulandırdı.
Aynı sahnede Şevval Sam'ın oynadığı Candan karakterinin de Gülbeyaz göndermesi yapması dikkat çekti.
Mahallenin Muhtarları dizisi, 1992-2002 yılları arasında izleyici ile buluştu.
Tuzlu Kahve'nin 11'inci bölümündeki Mahallenin Muhtarları göndermesine şu yorumlar yapıldı:
“30 yıl sonra Fadime ve Temel'i aynı karede gördük. Her detay düşünülmüş, Çaydanlık bile vardı.”
“Jenerik müziğini duyunca Mahallenin Muhtarları izlediğimiz yıllara geri döndük”
“Temel, Fadime, Çaydanlık, Şirin... Eskilere götürdünüz bizi”
“Mahallenin Muhtarları şahaneydi gözlerim doldu bir an”
“Yıllar sonra Temel ile Şirin aynı karede”
“Mahallenin Muhtarları sahnesi bitmesin istedim”
“Aynı anda kaç diziye gönderme yaptılar sayamadım”
Hakan Altun, dizide "Bana Göresin" ve yeni şarkısı "Güzeliz"i seslendirdi.
TERLİK AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ
Bölümün diğer sürprizi de Hakan Altun oldu. Hatun ve Osman'ın 40'ıncı evlilik yıl dönümü kutlaması için Aydınoğlu ailesinin evine gelen Hakan Altun şarkılarını söyledi. Altun'un ayağındaki terlikler dikkat çekti.
Altun'un gelişine “İçeriye terlikle gelen Hakan Altun görünce beni bir gülme aldı. Evimizin kuralları önemli”, “Hakan Altun da olsan o terlik giyilecek”, “2 dakika içinde tüm şarkılarını saydılar” gibi yorumlar geldi.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Yeni bölüm sonrası Tuzlu Kahve'nin 12'inci bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımına da, Murat'ın Aybüke'yi öptüğünün ortaya çıkmasıyla işler karışırken, Derin ve Mehmet'in kimseye söylemeden yıldırım nikahı kıydırmaya karar vermesi damga vurdu.