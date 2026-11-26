Tuzlu Kahve'den Mike Tyson'lı ilk fragman. Polat Yağcı'dan açıklama
26.11.2026 09:37
Tuzlu Kahve'nin yönetmenliğini Mustafa Kotan üstleniyor.
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve'nin 13'üncü bölümüne Mike Tyson konuk oluyor. Tyson'ın yer aldığı fragman büyük ilgi gördü.
Salı akşamları Star ekranlarında izleyici ile buluşan Tuzlu Kahve'de sürprizler bitmiyor. Oyuncu kadrosu ve konuk yıldızlarıyla gündemden düşmeyen diziye bu hafta dünya starı Mike Tyson konuk olacak.
Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Tuzlu Kahve'nin dün akşam yayınlanan 13'üncü bölüm fragmanında göründü.
Mehmet'in ABD'den arkadaşı olarak olarak hikayeye katılan Mike Tyson, İstanbul'a taklacı güvercin almak için geldiğini söylüyor.
TÜRK LEZZETLERİ İKRAM EDİLDİ
Fragmanda Aydınoğlu ailesinin evine geldiği görülen ve Hatun'l sarılan Tyson, kahvaltı masasında mıhlama yiyor ve sonrasında da Türk kahvesi içiyor. Candan da Tyson'a kahve falı bakacağını söylüyor.
“13'ÜN KATLARINDA SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK”
Dizinin yapımcısı Polat Yağcı da Mike Tyson'ın Tuzlu Kahve 'ye konuk olmasıyla ilgili konuştu. Yayınlanan fragmanın seyirciden olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Yağcı, “Çok değişik, hafızalarda kalacak bir bölüm oldu. Gerçekten komik ve güzel. İnşallah beğenirler”
“Her hafta seyircimize değişik bir şeyler yaşatmaya çalışıyoruz” diyen Polat Yağcı, sürprizlerin süreceğini de "13, 26, 39... şeklinde 13'ün katlarında sürprizlerimiz olacak" sözleriyle açıkladı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tuzlu Kahve'nin 12'nci bölümüne ; Kutaygil Ailesi’nin yalısına gemi çarpması sonrası herkesin aynı çatı altında buluşması damga vururken, gizlice evlenmeye karar veren Derin ve Mehmet de nikah salonunda yakalandı.
Mike Tyson'ın konuk olduğu Tuzlu Kahve 13'üncü bölümüyle 1 Aralık Salı akşamı Star'da…