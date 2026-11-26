Salı akşamları Star ekranlarında izleyici ile buluşan Tuzlu Kahve 'de sürprizler bitmiyor. Oyuncu kadrosu ve konuk yıldızlarıyla gündemden düşmeyen diziye bu hafta dünya starı Mike Tyson konuk olacak.

Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Tuzlu Kahve'nin dün akşam yayınlanan 13'üncü bölüm fragmanında göründü.

Mehmet'in ABD'den arkadaşı olarak olarak hikayeye katılan Mike Tyson, İstanbul'a taklacı güvercin almak için geldiğini söylüyor.

TÜRK LEZZETLERİ İKRAM EDİLDİ

Fragmanda Aydınoğlu ailesinin evine geldiği görülen ve Hatun'l sarılan Tyson, kahvaltı masasında mıhlama yiyor ve sonrasında da Türk kahvesi içiyor. Candan da Tyson'a kahve falı bakacağını söylüyor.