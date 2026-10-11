Tuzlu Kahve'den yeni sürpriz. Ajda Pekkan "Hatun" ile halayda

Salı akşamı Star ekranlarında izleyici ile buluşan Tuzlu Kahve , yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve konuklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yapımını Poll Films’in üstlendiği dizi , 13 Ekim'de yedinci bölümüyle ekranlarda olacak.

Tuzlu Kahve 'nin yeni bölümüne Süperstar Ajda Pekkan konuk olacak.

“RÜYALARIMIN SAÇMALIK SEVİYESİ”

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, bu sahnenin kamera arkası görüntülerini, "Süperstar, kovboy, köy, halay, ‘annesinin annesinin’… ‘Rüyalarımın saçmalık seviyesi’ cümlesi bu hafta Tuzlu Kahve setinde yaşananlara tanıklık edecek! Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor." notuyla paylaştı.

Yağcı'nın yayımladığı görüntülerde Billur Kaya'nın canlandırdığı Hatun karakterinin köyde yaşadığı eğlenceli anlara Ajda Pekkan'ın halay çekerek eşlik edildiği görüldü.

Kovboy kombini ile dikkat çeken Pekkan'ın Hatun karakterinin unutulmaz repliği "Annesinin annesinin" ile anılan şarkıyı seslendirdiği anlar, setin eğlenceli görüntüleri arasında yer aldı.