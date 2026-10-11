Tuzlu Kahve'den yeni sürpriz. Ajda Pekkan "Hatun" ile halayda
11.10.2026 12:29
Kovboy kostümüyle dikkat çeken Ajda Pekkan'ın "Hatun" karakteriyle halay çektiği dikkatlerden kaçmadı.
Star TV'nin iddialı dizisi Tuzlu Kahve salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu Salı yeni bölümü yayımlanacak diziye Ajda Pekkan konuk oluyor.
Salı akşamı Star ekranlarında izleyici ile buluşan Tuzlu Kahve , yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve konuklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yapımını Poll Films’in üstlendiği dizi, 13 Ekim'de yedinci bölümüyle ekranlarda olacak.
Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne Süperstar Ajda Pekkan konuk olacak.
“RÜYALARIMIN SAÇMALIK SEVİYESİ”
Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, bu sahnenin kamera arkası görüntülerini, "Süperstar, kovboy, köy, halay, ‘annesinin annesinin’… ‘Rüyalarımın saçmalık seviyesi’ cümlesi bu hafta Tuzlu Kahve setinde yaşananlara tanıklık edecek! Yeni bölümde çok tuhaf şeyler bizi bekliyor." notuyla paylaştı.
Yağcı'nın yayımladığı görüntülerde Billur Kaya'nın canlandırdığı Hatun karakterinin köyde yaşadığı eğlenceli anlara Ajda Pekkan'ın halay çekerek eşlik edildiği görüldü.
Kovboy kombini ile dikkat çeken Pekkan'ın Hatun karakterinin unutulmaz repliği "Annesinin annesinin" ile anılan şarkıyı seslendirdiği anlar, setin eğlenceli görüntüleri arasında yer aldı.
Tuzlu Kahve kadrosu kadar konuk isimleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Öte yandan Tuzlu Kahve'nin beşinci bölümünde Kavak Yelleri rüzgarı esmişti. Yıllar önce Kavak Yelleri'nde rol alan ve şimdi Tuzlu Kahve'de birlikte kamera karşısına geçen Ceren Moray ile Sarp Apak, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'le karşılaşmıştı. Dört oyuncunun Kavak Yelleri'nden seneler sonra Tuzlu Kahve'de yeniden birlikte rol alması sosyal medyada gündem oldu.
Diziye Kutsi'nin konuk olmasıyla da daha önce Doktorlar dizisinde birlikte rol aldığı Yasemin Ergene ile 18 sene sonra aynı sahneyi paylaşması sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.