Tuzlu Kahve'den yeni tanıtım. "Derin aşık olmuş"

Yapımını Poll Films’in üstlendiği, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi, gündemden düşmüyor. 15 Eylül akşamı üçüncü bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Tuzlu Kahve dördüncü bölüm fragmanında; Mehmet ve Derin'in aşk acısı çektiği görülürken, Hatun'un oğluna “Derin'i benden çok sevme olur mu?” demesi ancak Mehmet'in “Hayır anne seveceğim” cevabı dikkat çekti.