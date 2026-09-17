Tuzlu Kahve'den yeni tanıtım. "Derin aşık olmuş"
17.09.2026 14:53
Tuzlu Kahve dizisi, 1 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başladı.
Star TV'nin salı akşamlarına damga vuran iddialı dizisi Tuzlu Kahve'nin dördüncü bölüm fragmanı yayınlandı.
Yapımını Poll Films’in üstlendiği, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi, gündemden düşmüyor. 15 Eylül akşamı üçüncü bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Tuzlu Kahve dördüncü bölüm fragmanında; Mehmet ve Derin'in aşk acısı çektiği görülürken, Hatun'un oğluna “Derin'i benden çok sevme olur mu?” demesi ancak Mehmet'in “Hayır anne seveceğim” cevabı dikkat çekti.
Öte yandan Tuzlu Kahve üçüncü bölümde, Kutaygil ailesi ile Aydınoğlu ailesinin ilk kez bir araya gelmesi ve akabinde yaşananlar dikkat çekerken, 5 Eylül'de hayatını kaybeden Serhat Kılıç 'ın anılması gündem oldu.
Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.