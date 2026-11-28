"ANNESİNİN ANNESİNİN…"

Ayrıca Mike Tyson'ın Hatun Aydınoğlu ile “Annesinin annesinin” şarkısını söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Fragmana “Mike Tyson bile öğrendi”, “Mike Tyson'a bunu söylettiniz ya helal olsun” gibi yorumlar geldi.

Tanıtımdaki bir diğer sürpriz de Alper Kul oldu. Kul, Yahya rolüyle hep birlikte Riva'ya giden Aydınoğlu, Kutaygil ve İpekli aileleri ile karşı karşıya gelecek.