Tuzlu Kahve'den yeni tanıtım. Mike Tyson ile Hatun yan yana
28.11.2026 09:22
Tuzlu Kahve'de Hatun karakterini Binnur Kaya canlandırıyor.
Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve'nin 13'üncü bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.Mike Tyson'ın konuk olduğu bölümdeki diğer sürpriz konuk ve replikler dikkat çekti.
Gerek yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu gerek her hafta konuk ettiği isimlerle adından söz ettiren Tuzlu Kahve , bu hafta 13'üncü bölümüyle ekranlarda olacak.
Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın konuk olduğu bölümden yeni bir fragman geldi.
Mehmet'in ABD'den arkadaşı olarak olarak hikayeye katılan ve taklacı güvercin için İstanbul'a geldiğini söyleyen Mike Tyson'ın Türk lezzetlerini tattığı kahvaltıdaki mutluluğu dikkat çekti.
Tuzlu Kahve'nin yönetmenliğini Mustafa Kotan üstleniyor.
"ANNESİNİN ANNESİNİN…"
Ayrıca Mike Tyson'ın Hatun Aydınoğlu ile “Annesinin annesinin” şarkısını söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Fragmana “Mike Tyson bile öğrendi”, “Mike Tyson'a bunu söylettiniz ya helal olsun” gibi yorumlar geldi.
Tanıtımdaki bir diğer sürpriz de Alper Kul oldu. Kul, Yahya rolüyle hep birlikte Riva'ya giden Aydınoğlu, Kutaygil ve İpekli aileleri ile karşı karşıya gelecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tuzlu Kahve 12'nci bölüme ; Kutaygil Ailesi’nin yalısına gemi çarpması sonrası herkesin aynı çatı altında buluşması damga vururken, gizlice evlenmeye karar veren Derin ve Mehmet de nikah salonunda yakalandı.
Tuzlu Kahve ’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Mike Tyson'ın konuk olduğu Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 1 Aralık Salı 20.00’de Star’da.